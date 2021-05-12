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لحين وصول الأسعاف ..محافظ الفيوم يقدم الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث سير بالشارع

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:14 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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بعد ختام جولته الليلية.. قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإيقاف موكبه لتقديم الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث سير بشارع أحمد شوقي، ويوجه باستدعاء سيارة إسعاف لنقل المصاب الى المستشفى.


حيث ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حملة مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة إلتزام المحال التجارية والمقاهي، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقي وسائل النقل والمواصلات العامة والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوي انتشار فيروس كورونا.

رافق المحافظ خلال الحملة، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جولة المحافظ الليلية شملت منطقة المسلة، والعبودي، ودلة، والصوفى، والفوال، والبارودية، والمشتل، وعلواية سعاده، وميدان عبدالمنعم رياض، فضلًا عن مناطق كوبرى الصوفى، وكوبرى المطافى، وكوبرى الشيخ سالم، وحى الجامعة، والطريق الدائري، وشارعي دار الرماد وعبود بحى شرق، وأبوبكر الصديق بحى الجون، إضافة لشوارع أحمد شوقي، وجمال عبدالناصر،والنبوى المهندس، والسكة الحديد بوسط المدينة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجولة أسفرت عن غلق ملعب كرة قدم بمنطقة المسلة، لمخالفة مواعيد الغلق، وغلق وتشميع عدد 6 مقاهٍ لتقديم الشيشة بالمخالفة بواقع مقهيين بمنطقة الصوفى خلف موقف ابشواى، ومقهى بمنطقة المشتل، وكافية بشارع عبود، وكافتيريا بشارع النبوى المهندس بجوار مديرية الصحة، ومحل "بلايستيشن "، بشارع أبوبكر الصديق بالجون، ومكتب تجاري لبيع السيارات، لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة والاجراءات الاحترازية، لافتًا الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.

وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تزامنًا مع إجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، والتصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة من مجلس الوزراء، بجانب حملات النظافة ورفع إشغالات الطرق للمحال التجارية والباعة الجائلين بالميادين والشوارع.
لحين وصول الأسعاف ..محافظ الفيوم يقدم الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث سير بالشارع
لحين وصول الأسعاف ..محافظ الفيوم يقدم الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث سير بالشارع
لحين وصول الأسعاف ..محافظ الفيوم يقدم الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث سير بالشارع
لحين وصول الأسعاف ..محافظ الفيوم يقدم الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث سير بالشارع

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