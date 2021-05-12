الري: المعمل المركزي بالوادي الجديد يحصل على شهادة تقييم عالمية للعام الثاني

صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة قد تمكن للعام الثاني على التوالي من الحصول على شهادة تقييم عالمية من المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة، وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات.



وأظهر التقرير الصادر عن المعهد نجاح المعمل المركزي بالوادي الجديد في إجتياز إختبار الكفاءة الحرفية لدورة إبريل 2021 فى " 5 " فحوصات ميكروبيولوجية للمياه، بالإشتراك مع أكثر من 270 معمل معتمد من مختلف دول العالم.



وأضاف الدكتور عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والري قامت بإنشاء المعمل المركزي بالوادي الجديد وفقًا لأحدث المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة للسادة الكيميائيين، الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الإعتماد الدولي الأيزو " 17025 " في مجال تحاليل المياه كيميائيًا وبكتريولوجيًا من المجلس الوطني لإعتماد المعامل في عام 2013 في "36" عنصر كيميائي وفيزيائي و"5" فحوصات ميكروبيولوجية وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية.



وتم إنشاء "3" معامل فرعية تحت إشراف المعمل المركزي في المنيا وطنطا والداخلة وذلك لتحقيق الإستفادة المثلى من إمكانيات المعمل المركزي في مجال مراقبة نوعية المياه.



وشارك المعمل المركزي في الاختبارات الفيزيائية والكيميائية التي يجريها المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة في الفترة من 8 - 15 مايو 2021 في قياس " درجة الحموضة والقلوية - الأملاح الكلية الذائبة – التوصيلية الكهربية – الصوديوم - البوتاسيوم - الكالسيوم - الماغنسيوم – الكلوريد – الكبريتات – الكربونات – البيكربونات - الحديد - المنجنيز - السليكا - النترات – الفوسفور "، لتأكيد الجـودة بالمعمل المركزي وتحقيق إشتراطات ومواصفات منظومة الأيزو الدولية.

