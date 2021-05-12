إنتل تكشف عن معالجات جديدة من الجيل الحادي عشر

كشفت شركة إنتل عن مجموعة جديدة من معالجات الجيل الحادي عشر الموجهة للحواسيب المحمولة، وذلك ضمن سلسلة Tiger Lake-H القوية.





كما شملت سلسلة المعالجات الجديدة 5 رقاقات مطورة بالاعتماد على معمارية SuperFin بتقنية 10 نانومتر تجعلها قادرة على الوصول إلى سرعة 5.05 جيجاهرتز؛ ثلاث رقاقات منها ثمانية النوى هي Core i9 11980HK و Core i9 11900H و Core i7 11800H، واثنتين سداسية النوى هي Core i5 11400H و Core i5 11260H – تعمل 4 منها على قوة 35 واط، باستثناء المعالج الأقوى Core i9-11980HK الذي يحتاج إلى طاقة قدرها 65 واط.





ستتوفر المعالجات الجديدة على أكثر من 30 حاسوب محمول بسمك لا يتعدى 20مم، وأكثر من 80 محطة عمل لشركات الحواسيب.









وقالت الشركة، إن معالجاتها تتفوق على معالجات AMD من نفس الفئة بشكل واضح، حيث أن معالج Core i9-11980HK يتفوق على معالج AMD Ryzen 9 5900HX في الألعاب التي تحتاج قدرات كبيرة مثل Tom Clancy’s Rainbow Six Siege، كما أن المعالج Core i5-11400H على سبيل المثال يتفوق على معالج Ryzen 9 5900HS من AMD كذلك.





وتهدف الشركة من طرح المعالجات الجديدة من سلسلة Tiger Lake-H لتضييق الخناق على AMD وتوفير المزيد من الخيارات خاصة للاعبين.





ستدعم المعالجات PCIe 4.0 لتعمل مع أحدث معالجات الرسومات، كما ستوفر دعم PCIe 3.0، بجانب WiFi 6 و6E، ومنافذ Thunderbolt.



