Advertisements

أول تعليق من المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:24 ص
المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
وكالات
Advertisements

أبدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، قلقًا من "الجرائم" المرتكبة في التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

               

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهات فلسطين المحكمة الجنائية الدولية القدس اسرائيل

أخبار تهمك

الزمالك يفاوض سفاح الشباك لضمه في الصيف

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 12 ساعة

موعد ذروة الإصابات بكورونا.. وتحذير من التكييف والمراوح (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يوم

إسرائيل تعلن مقتل رئيس جهاز أمن المخابرات العسكرية في حماس

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

منذ حوالي 5 ساعات

توخيل يوجه رسالة إلى لامبارد

منذ ساعة و 26 دقيقة

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع إصابات كورونا اليومية و61 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يوم

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 ص

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

04:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق