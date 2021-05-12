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بي إم دبليو تستعد لإطلاق فئة M من i4 الكهربائية

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تستعد شركة بي إم دبليو الألمانيةلغزاحة الستار عن فئة أعلى أداءًا من سيارتها i4 الكهربائية.

ولن تكون تلك السيارة i4 M الأعلى أداءً والتي يتوقع وصولها في المستقبل، ولكن M Performance متوسطة الأداء والتي تجمع بين الاستعمال اليومي المريح والأداء الرياضي الممتع.

كما اعتدنا من سيارات M فقد كان لصوت العادم دور كبير لتمييزها، والآن فمع السيارات الكهربائية يعمل مهندسو بي إم دبليو على توفير حلول بديلة لأصوات المحركات من خلال العمل مع الملحن  Hans Zimmer والحائز على جائزة الأوسكار.

في هذا الفيديو الذي أطلقته الشركة يمكن سماع صوت السيارة قبل انتهاء الفيديو، والذي يوحى بقوة الأداء والتسارع كما لم نسمها من سيارات M من قبل.

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