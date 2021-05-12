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تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:36 ص
غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بتجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

وقد أعلنت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، توجيه ضربة صاروخية بـ100 صاروخ تجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وسديروت.

 

في وقت سابق، أعربت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

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