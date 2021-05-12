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أول تعليق من المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:24 ص
المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
وكالات
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أبدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، قلقًا من "الجرائم" المرتكبة في التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

               

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

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