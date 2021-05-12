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اعرف درجة الحرارة وحالة الطقس اليوم الأربعاء في البحرين

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاربعاء الموافق 12-5-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.

حالة الطقس في البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلا بوجه عام، وحار خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 8 عقد.
 
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.
 
الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 10%.

شروق الشمس عند الساعة 04:52 صباحاً والغروب في تمام الساعة 6:15 مساءً.

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