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أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السعودية

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:28 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاربعاء الموافق 12-5-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية 
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الشرقية، القصيم، الرياض، حائل ،الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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