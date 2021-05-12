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وفاة شخص وإصابة 10 آخرون في حادثين منفصلين بالبحر الأحمر (صور),

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر إخطار من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية بالبحر الأحمر يفيد بوقوع بحادثين منفصلين احدهما بطريق مبارك 11 شمال مدينة الغردقة إثر انقلاب إيقاف سيارة ملاكي توفي على إثرها ضابط وأصيب آخر وتم استدعاء سيارة اسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثة لمستشفى الغردقة العام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وفي الحادث الثاني كان تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بانقلاب حادث انقلاب سيارة ميكروباص  بالكيلو 45 الزعفرانة رأس غارب   اثر اختلال عجلة القيادة وانحراف الميكروباص وانقلابه بجانب الطريق اسفر عن اصابة  عدد 9 أشخاص تم نقلهم جميعا إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وأجري رئيس مجلس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر زيارة لمستشفى رأس غارب المركزى للاطمئنان على المصابين موضحًا أن انقلاب الميكروباص اثر اختلال عجلة القيادة وانحراف ميكروباص مؤكدا أن حالات المصايبن جميعهم بخير وتم عمل الإسعافات الأولية وجارى خروجهم من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.
وفاة شخص وإصابة 10 آخرون في حادثين منفصلين بالبحر الأحمر (صور),
وفاة شخص وإصابة 10 آخرون في حادثين منفصلين بالبحر الأحمر (صور),
وفاة شخص وإصابة 10 آخرون في حادثين منفصلين بالبحر الأحمر (صور),
وفاة شخص وإصابة 10 آخرون في حادثين منفصلين بالبحر الأحمر (صور),

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