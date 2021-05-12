الطريقة الصحيحة لأداء صلاة عيد الفطر 2021 في المنزل

كشفت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق عن الطريقة الصحيحة لأداء صلاة العيد في المنزل، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة صلاة عيد الفطر 2021 بسبب فيروس كورونا.

ومن جهتها، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أن يُصلى المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد فى المساجد، في حالة وُجد مانع من اجتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار كورونا.





الطريقة الصحيحة لأداء صلاة العيد في المنزل

وأوضحت دار الإفتاء، طريقة صلاة العيد فى البيت بأنها تكون بنفس صفة صلاة العيد المعتادة، فيُصلى المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام فى الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات فى الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة، ويبدأ وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس، أى بعد شروقها بنحو ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أى قبيل وقت الظهر.