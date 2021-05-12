Advertisements

الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مدينة غزة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:03 ص
غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
وكالات
Advertisements

شن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، سلسلة غارات على مدينة غزة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، شن الجيش الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاع غزة فلسطين غارات الجيش الاسرائيلي

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع إصابات كورونا اليومية و61 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

موعد ذروة الإصابات بكورونا.. وتحذير من التكييف والمراوح (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يفاوض سفاح الشباك لضمه في الصيف

منذ حوالي 15 ساعة

توخيل يوجه رسالة إلى لامبارد

منذ حوالي 3 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يوم

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

موضوعات متعلقة

انطلاق صفارات الإنذار في عسقلان

الأمم المتحدة تبدي قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة

إسرائيل تعلن مقتل سيدتين في القصف الصاروخي على عسقلان

أبو الغيط: الهجمات الإسرائيلية على غزة عشوائية وغير مسؤولة

الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على قطاع غزة

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

07:30 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق