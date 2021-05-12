الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مدينة غزة

شن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، سلسلة غارات على مدينة غزة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، شن الجيش الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.