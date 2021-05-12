اعرف موعد صلاة عيد الفطر 2021 بمحافظات مصر

ازداد البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2021؛ حيث يختلف توقيتها عدة دقائق بحسب كل محافظة من محافظات مصر، واليوم الأربعاء هو وقفة عيد الفطر المبارك والخميس الموافق 13 مايو 2021، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ومن هنا ننشر لكم موعد صلاة عيد الفطر 2021 في مصر:





موعد صلاة عيد الفطر 2021 بمحافظات مصر

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في القاهرة 5:28

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الجيزة 5:28

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإسكندرية 5:31

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في بورسعيد 5:21

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في السويس 5:23

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في العريش 5:16

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الطور 5:22

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في سانت كاترين 5:20

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في طابا 5:14

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في شرم الشيخ 5:20

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في دمنهور 5:29

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في طنطا 5:27

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في المنصورة 5:25

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الزقازيق 5:26

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في بنها 5:27

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في شبين الكوم 5:28

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في كفر الشيخ 5:27

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الفيوم 5:31

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في بنى سويف 5:30

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في المنيا 5:33

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في أسيوط 5:33

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في سوهاج 5:32

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في قنا 5:29

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في أسوان 5:32

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في أبو سمبل 5:40

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في مرسى مطروح 5:41

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الغردقة 5:23

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الخارجة 5:40

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإسماعيلية 5:22

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في دمياط 5:23

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في السلوم 5:49

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في نويبع 5:16

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في حلايب 5:20