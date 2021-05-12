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مقتل 5 فلسطينيين وجرح اثنين آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:17 ص
قصف إسرائيلي - أرشيفية
قصف إسرائيلي - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بمقتل 5 فلسطينيين وجرح اثنين آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شمالي قطاع غزة.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أفادت في بيان سابق، بأن مواطنا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة بعد إطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها عند حاجز زعترة جنوب نابلس.

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