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ميلان يكشف عن قميصه الجديد

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف نادى ميلان الإيطالي النقاب عن قميصه الجديد الذى يخوض به منافسات الموسم الجديد، 2021 - 2022.


وظهر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق، فى البوستر الخاص بالإعلان عن القميص.


ويحتل ميلان المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، جمعها من 35 مباراة، فاز فى 22 وتعادل فى 6 وخسر 7 مباريات.


ويستعد ميلان لمواجهة نظيره تورينو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

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ميلان يكشف عن قميصه الجديد ميلان قميصه الجديد

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