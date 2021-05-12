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ميلان يكشف عن قميصه الجديد
الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:33 ص
غدير أحمد
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كشف نادى ميلان الإيطالي النقاب عن قميصه الجديد الذى يخوض به منافسات الموسم الجديد، 2021 - 2022.
وظهر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق، فى البوستر الخاص بالإعلان عن القميص.
ويحتل ميلان المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، جمعها من 35 مباراة، فاز فى 22 وتعادل فى 6 وخسر 7 مباريات.
ويستعد ميلان لمواجهة نظيره تورينو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.
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