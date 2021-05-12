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ضياء السيد: صالح جمعة مازال لديه الكثير ويحتاج لعمل مجهود كبير.. ولن يشارك في هذه الحالة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
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كشف ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن اتفاقه مع صالح جمعة. 

وقال ضياء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :اتفقت مع صالح جمعة منذ اليوم الأول أنه لن يشارك اذا اكتفى بالتدرب بوحدة تدريبية واحدة".

وأكمل: "قلت له أنه يحتاج لعمل مجهود كبير ويعمل معي وأنا أعلم الكرة التي يلعبها ولست قلقان منه، وأريد أن يشارك 90 دقيقة وليس 60 فقط".

وتابع: "صالح جمعة مفيد للفريق ويسير بشكل جيد ومازال لديه الكثير، سأريه الاشادات التي يحصل عليها".

وأتم مازحا: "كنت أدعي التمثيل عندما تم احتساب 10 دقائق وقت بدلا من الضائع لأخذ اللقطة، المباراة توقفت كثيرا بالفعل وكنت أريد أن تنتهي بسرعة"

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