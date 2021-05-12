ضياء السيد: صالح جمعة مازال لديه الكثير ويحتاج لعمل مجهود كبير.. ولن يشارك في هذه الحالة

كشف ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن اتفاقه مع صالح جمعة.





وقال ضياء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :اتفقت مع صالح جمعة منذ اليوم الأول أنه لن يشارك اذا اكتفى بالتدرب بوحدة تدريبية واحدة".





وأكمل: "قلت له أنه يحتاج لعمل مجهود كبير ويعمل معي وأنا أعلم الكرة التي يلعبها ولست قلقان منه، وأريد أن يشارك 90 دقيقة وليس 60 فقط".





وتابع: "صالح جمعة مفيد للفريق ويسير بشكل جيد ومازال لديه الكثير، سأريه الاشادات التي يحصل عليها".





وأتم مازحا: "كنت أدعي التمثيل عندما تم احتساب 10 دقائق وقت بدلا من الضائع لأخذ اللقطة، المباراة توقفت كثيرا بالفعل وكنت أريد أن تنتهي بسرعة"