اعملي كحك العيد في البيت بدلا من الجاهز بخطوات بسيطة

يعتبر اليوم الأربعاء الموافق 12 من مايو لعام 2021 هو وقفة عيد الفطر المبارك 2021، وتبحث كل ست بيت شاطرة عن طريقة بسيطة وسهلة لتحضير كحك العيد في المنزل بدلا من شرائه جاهز بتكاليف باهظة الثمن، ومن هنا نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد:





مقادير الكحك الناعم

كيلو دقيق

3 كوب سمنة

سمسم

سكر بودر

ذرة ملح

ثلاثة أرباع كوب لبن دافىء

ملعقة كبيرة خميرة فوريه

ملعقة كبيرة رائحة كحك

عين جمل

ملبن

سكر بودره

طريقة تحضير الكحك الناعم

إخلطى الدقيق مع الملح والسكر البوردة والخميرة ورائحة الكحك.

سيحى السمن وأضيفيه للدقيق مع اللبن والماء، ثم قلبي المكونات جيدا.

قطعى العجينة لشكل كرات وإنقشيها.

إحشى بعض الكحك بقطع من الملبن أو عين الجمل حسب رغبتك.

رصيه فى صوانى، ثم إتركيه لمدة ساعة ليتخمر.