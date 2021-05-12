توم كروز ينضم لمقاطعي "جولدن جلوب"



وأكد على ذلك موقع ديد لاين المختص بأخبار المشاهير، مشيرا لان كروز كان يمتلك ثلا جوائز جولدن جلوب، حصدها عام 1997، وعام 1990 وعام 2000.



ويقاطع نجوم هوليوود جوائز جولدن جلوب لعدم توفيرها للتنوع الكافيي في الترشيحات والتكريم لتشمل أعراق مختلفة.



أعلنت مصادر من داخل الهيئة المنظمة لجوائز جولدن جلوب، HFPA، عن ان النجم توم كروز اعاد للجنة كافة جوائز جولدن جلوب التي تحصل عليها في مسيرته الفنية.