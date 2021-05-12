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كحك العيد الناعم بتكاليف بسيطة.. المقادير وطريقة التحضير

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
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تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل كحك العيد الناعم لتقديمه لأفراد الأسره في أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 المقرر غدا الخميس الموافق 13 من مايو لعام 2021، وعن المقادير وطريقة التحضير إليكم التالي:

مقادير كحك ناعم
كيلو دقيق
3 كوب سمنة
سمسم
سكر بودر
ذرة ملح
ثلاثة أرباع كوب لبن دافىء
ملعقة كبيرة خميرة فوريه
ملعقة كبيرة رائحة كحك
عين جمل
ملبن
سكر بودره

طريقة تحضير كحك ناعم
إخلطى الدقيق مع الملح والسكر البوردة والخميرة ورائحة الكحك.
سيحى السمن وأضيفيه للدقيق مع اللبن والماء، ثم قلبي المكونات جيدا.
قطعى العجينة لشكل كرات وإنقشيها.
إحشى بعض الكحك بقطع من الملبن أو عين الجمل حسب رغبتك.
رصيه فى صوانى، ثم إتركيه لمدة ساعة ليتخمر.
إدخليه الفرن حتى ينضج وبعد أن يبرد رشيه بالسكر البودرة وقدميه.

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