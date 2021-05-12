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روما لتنس الأساتذة: موغوروزا للدور الثاني

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
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صعدت الإسبانية غاربين موغوروزا إلى الدور الثاني ببطولة روما لتنس الأساتذة، بعدما تغلبت على الرومانية باتريسيا ماريا تيج 6-1 و6-2، ضمن منافسات الدور الأول الذي عرقلته الأمطار كما شهد صدمة خروج السويسرية بليندا بنشيتش من المنافسات.

وكان من المفترض أن تلتقي موغوروزا في الدور الأول الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا، لكن الأخيرة انسحبت من المشاركة بسبب مشكلة في المعدة، وهو ما منح تيج فرصة المشاركة.

واحتاجت موغوروزا إلى أقل من ساعة واحدة بقليل للتغلب على تيج بمجموعتين متتاليتين، ورفعت موغوروزا المصنفة الأولى على العالم سابقاً عدد انتصاراتها هذا الموسم إلى 22 مقابل 6 هزائم.

ولم تكن الأجواء مثالية حيث استمرت الأمطار خلال أغلب زمن المباراة، لكن موغوروزا نجحت في تجاوز الاختبار دون عناء كبير.

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