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ديوكوفيتش يكتسح فريتز في ظهوره الأول بروما

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
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استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، حملة الدفاع عن لقبه ببطولة روما لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، إثر فوزه المستحق اليوم الثلاثاء في الدور الثاني بالبطولة على الأمريكي تيلور فريتز بمجموعتين دون رد، في الوقت الذي بدأت فيه الإسبانية غاربينيي موغوروزا مشوارها في منافسات السيدات بانتصار كبير على الرومانية باتريسيا تيغ.

وفي انتظار ضربة البداية لصاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة (9 ألقاب) الإسباني رافائيل نادال يوم الأربعاء أمام الإيطالي يانيك سينر، بدأ كل من ديوكوفيتش وموغوروزا والإيطالي ماتيو بيريتيني والكندي دينيس شابوفالوف البطولة بشكل طيب، في الوقت الذي ودع فيه طرف نهائي النسخة الماضية الأرجنتيني دييغو شوارتزمان على يد الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم.

وعلى الملعب الرئيسي، لم يظهر ديوكوفيتش أي شفقة بمنافسه الأمريكي تيلور فريتز وهزمه بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و7-6(7-5).

وتوقفت المباراة لمدة 3 ساعات بسبب الأمطار الغزيرة قبل نهاية المجموعة الثانية.

وسينتظر "نولي" في الدور الثالث المتأهل من مباراة البريطاني كاميرون نوري والإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش.

أما الكندي شابوفالوف، الذي بلغ نصف نهائي العام الماضي، فحقق انتصاراً واضحاً على البولندي كاميل ماجشرزاك بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3 ليواجه الإيطالي ستيفانو ترافاجليا الذي تأهل على حساب الفرنسي بينوا بيير بمجموعتين نظيفتين أيضا بواقع 6-4 و6-3.

بينما وجد بيريتيني صعوبة أكبر من أجل الفوز على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بمجموعتين لواحدة بواقع 4-6 و6-2 و6-4، ليواجه الأسترالي جون ميلمان الذي أطاح بالصربي دوشان لايوفيتش بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و6-4.

وفي منافسات السيدات، بدأت الإسبانية غاربينيي موغوروزا مسيرتها في البطولة بفوز واضح على الرومانية باتريسيا تيغ بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-2، لتواجه في الدور الثاني الأمريكية بيرناردا بيرا التي تأهلت على حساب السلوفينية تمارا زيدانشيك بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-2.

كما فازت الأرجنتينية ناديا بودوروسكا، المصنفة الـ44 عالمياً، على الألمانية لاورا سيجموند بمجموعتين لواحدة بواقع 2-6 و7-6(7-3) و6-1، وستخوض اختباراً صعباً في الدور الثاني أمام الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز، والمتوجة 3 مرات من قبل على الأراضي الإيطالية.

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