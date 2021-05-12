محمد رمضان يدعم القضية الفلسطينية ويعلن تبرعه لهما بأرباح أغنيته الجديدة

أعلن الفنان محمد رمضان، عن نيته للتبرع بكامل أرباح أغنيته الجديدة "فيرساتشي بيبي"، إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.







وكان قد حرص الفنان محمد رمضان على دعم القضية الفلسطينية والأخوة الفلسطينيين بعد الاعتداءات التي تعرضوا لها على يد الإسرائيليين في حي الشيخ جراح.



ونشر رمضان فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه: "ربنا وقلبنا مع إخوتنا الفلسطينيين، ربنا يشفي المصابين ويرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جناته ويقويكم.. ثقة في الله هتبقوا في أحسن حال دايمًا، ويرزقكم الأمن والاستقرار والنصر".