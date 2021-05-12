Advertisements

فورملا وان.. فريق ريد بُل يثق أن الجناح الخلفي لسيارته قانوني

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أعرب مدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر عن ثقته بأن الجناح الخلفي لسيارته في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا 1 غير مخالف للقوانين على الإطلاق. 

إذ كانت هناك ملاحظات من فريق مرسيدس، ومن لويس هاميلتون على وجه الخصوص، بأن الجناح الخلفي لسيارة ريد بُل ‘أر بي 16 بي’ يُعتبر مرناً بعض الشيء، وبالتالي يتغير شكله حسب سرعة السيارة.


هذا التغير، الطفيف بالتأكيد، قد يؤدي إلى تحسين سرعة ريد بُل على الخطوط المستقيمة بالترافق مع التمتع بتماسك جيد عبر المنعطفات، وهو مفهومٌ اتبعه فريق ريد بُل مع الأجنحة الأمامية في السابق، قبل اعتماد الاتحاد الدولي لاختباراتٍ صارمة لمراقبة الأجنحة الأمامية والخلفية.

هورنر أكد أن الاتحاد الدولي للسيارات سعيد بسيارته، بكافة جوانبها، وأنها غير مخالفة للقوانين على الإطلاق.

حيث قال هورنر: “بالتأكيد، تخضع سيارتنا لفحوصاتٍ تقنية مكثفة جولةً تلو الأخرى، هناك العديد من الاختبارات المختلفة التي لا بد لنا من اجتيازها للتأكد من قانونية السيارة”.

وأكمل: “الاتحاد الدولي للسيارات سعيد بالكامل، وسيارتنا اجتازت كافة الفحوصات اللازمة وبالتالي هي قانونية بالكامل”.

وأضاف: “أعتقد أن تصريحات لويس هاميلتون حول قانونية الجناح الخلفي مشابهة لما قاله مدير فريق مرسيدس توتو وولف. أشك بأنها وجهة نظر هاميلتون، ربما هي وجهة نظر شخص آخر”.

وتابع: “فريق مرسيدس لم يظهر وتيرته الحقيقية في التجارب الشتوية، ولكننا لاحظنا أنهم الأفضل منذ الجولة الأولى في البحرين، خصوصاً في ظروف السباق”.

أخبار تهمك

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يوم

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ ساعة و نصف

الزمالك يفاوض سفاح الشباك لضمه في الصيف

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع إصابات كورونا اليومية و61 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

موعد ذروة الإصابات بكورونا.. وتحذير من التكييف والمراوح (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

توخيل يوجه رسالة إلى لامبارد

منذ حوالي 3 ساعات

بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

07:30 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق