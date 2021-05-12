فورملا وان.. فريق ريد بُل يثق أن الجناح الخلفي لسيارته قانوني

أعرب مدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر عن ثقته بأن الجناح الخلفي لسيارته في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا 1 غير مخالف للقوانين على الإطلاق.





إذ كانت هناك ملاحظات من فريق مرسيدس، ومن لويس هاميلتون على وجه الخصوص، بأن الجناح الخلفي لسيارة ريد بُل ‘أر بي 16 بي’ يُعتبر مرناً بعض الشيء، وبالتالي يتغير شكله حسب سرعة السيارة.









هذا التغير، الطفيف بالتأكيد، قد يؤدي إلى تحسين سرعة ريد بُل على الخطوط المستقيمة بالترافق مع التمتع بتماسك جيد عبر المنعطفات، وهو مفهومٌ اتبعه فريق ريد بُل مع الأجنحة الأمامية في السابق، قبل اعتماد الاتحاد الدولي لاختباراتٍ صارمة لمراقبة الأجنحة الأمامية والخلفية.





هورنر أكد أن الاتحاد الدولي للسيارات سعيد بسيارته، بكافة جوانبها، وأنها غير مخالفة للقوانين على الإطلاق.





حيث قال هورنر: “بالتأكيد، تخضع سيارتنا لفحوصاتٍ تقنية مكثفة جولةً تلو الأخرى، هناك العديد من الاختبارات المختلفة التي لا بد لنا من اجتيازها للتأكد من قانونية السيارة”.





وأكمل: “الاتحاد الدولي للسيارات سعيد بالكامل، وسيارتنا اجتازت كافة الفحوصات اللازمة وبالتالي هي قانونية بالكامل”.





وأضاف: “أعتقد أن تصريحات لويس هاميلتون حول قانونية الجناح الخلفي مشابهة لما قاله مدير فريق مرسيدس توتو وولف. أشك بأنها وجهة نظر هاميلتون، ربما هي وجهة نظر شخص آخر”.





وتابع: “فريق مرسيدس لم يظهر وتيرته الحقيقية في التجارب الشتوية، ولكننا لاحظنا أنهم الأفضل منذ الجولة الأولى في البحرين، خصوصاً في ظروف السباق”.