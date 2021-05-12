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بيدرو إيمانويل يعلن عن رحيله من تدريب العين الإماراتي

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
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أعلن المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق العين الإماراتي،انتهاء مهمته رسمياً مع الفريق الذي أنهى دوري الخليج العربي لكرة القدم، في المركز السادس من ترتيب المسابقة.

وقاد إيمانويل (46 عاماً) العين للفوز 1-0 على حتا في الجولة الأخيرة من المسابقة، ليرتفع رصيد الفريق إلى 41 نقطة.

وقال عقب الانتصار لموقع النادي: "اليوم انتهت مهمتي رسمياً مع العين، أشكر الجماهير التي كنت أتمنى مشاهدتها في المدرجات خلال الموسم الحالي، لكن الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا حالت دون ذلك".

وأضاف: "بعد عمل دام 18 شهراً مع العين، بداية من وصولي النادي في يناير 2020، كان هناك تحدياً كبيراً، في الموسم الماضي سعينا إلى تحسين وضع الفريق وأنهينا الموسم الملغي بسبب جائحة كوفيد-19 في المركز الثاني، وبلغنا نهائي كأس رئيس الدولة".

وتابع: "هذا الموسم كان صعباً، ليس على العين فحسب، بل على الجميع، واتفقنا منذ البداية على العمل بجدية ومضاعفة الجهود لإنهاء الموسم بصورة مختلفة عن ما انتهى عليه الآن، لكن ذلك يحدث في كرة القدم".

وأنهى العين، بطل الدوري 13 مرة، ثلاثة مواسم دون التتويج بأي لقب، ليبدأ في رحلة البحث عن مدرب جديد.

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بيدرو إيمانويل يعلن رحيله عن العين الإماراتي بيدرو إيمانويل العين الإماراتي

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