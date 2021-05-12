إصابة 4 إسرائيليين بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من قطاع غزة

أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، إصابة 4 إسرائيليين بجروح خطرة إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع من قطاع غزة تجاه مركبة إسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإسرائيلية، مقتل سيدتين القصف الصاروخي من قطاع غزة على مدينة عسقلان.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.