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الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق
الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:41 ص
الفجر الرياضي
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كشف عضو اللجنة التي تدير الزمالك حسين السمري أن فرجاني ساسي أخبر إدارة القلعة البيضاء برغبته في الاستمرار في داخل صفوف القلعة البيضاء.
يذكر أن عقد الزمالك مع فرجاني ساسي سينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وسط محاولات من جانب إدارة الزمالك في الحفاظ على خدمات النجم التونسي.
وقال السمري في تصريحات أبرزتها فضائية أون تايم سبورتس:"كنت حاضر لحديث قصير بين رئيس اللجنة عماد عبد العزيز وبين فرجاني ساسي".
واختتم السمري تصريحاته قائلاً: "عبد العزيز أخبره بأنه سيستمر في صفوف الفريق وهذه رغبة النادي ورد ساسي بأنه هو الأخر يرغب في الاستمرار مع الفارس الأبيض، هذا الملف مع رئيس اللجنة لكن هذا ما شهدت عليه في الموقف الذي حدث بين ساسي ورئيس الزمالك".
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