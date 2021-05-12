ننشر خطة التأمين الطبي بمحافظات الجمهورية خلال عيد الفطر المبارك





وزيرة الصحة: الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة وتوزيعها على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات



وزيرة الصحة: رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات.. وتؤكد توافر 94 ألف كيس دم و17 ألف كيس بلازما ببنوك الدم التابعة للوزارة بجميع المحافظات



الصحة: ضبط وإعدام 223 طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظات الجمهورية



الصحة تناشد المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا





أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي الشامل خلال فترة عيد الفطر المبارك، بجميع محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن خطة التأمين الطبي تشمل الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على الطرق والمحاور السريعة، والميادين الرئيسية بالمحافظات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري.



وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة.



وأكد توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى توافر أرصدة كافية من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تبلغ أرصدة الدم 94 ألفًا كيس دم من الفصائل المختلفة، و17 ألف كيس بلازما، مشيرًا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي طارئ أو حادث.



وناشد المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أهمية الالتزم بارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسر، كما يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات والألياف الطبيعية.



ونوه إلى استمرار فرق التواصل المجتمعي في تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الدينية، لافتًا إلى ضرورة التوجه لأقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة في حالة الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، أو الاتصال على الخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات، كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية دوريًا عبر إرسال رسائل نصية بها كلمة "عزل" على الرقم (1440).



وفي إطار خطة الوزارة لاستعدادت عيد الفطر المبارك، كشف "مجاهد" عن ضبط وإعدام 223 طنًا و897 كيلو أغذية ومشروبات متنوعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدة حملات تفتيشية شنتها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية على المنشأت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصًا على سلامة المواطنين.



ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم المرور على 2747 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرًا إلى سحب 6648 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى إغلاق416 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية، كما تم تحرير 2643 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.



وأكد "عيد" استمرار الحملات التفتيشية والرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.