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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني للتهنئة بعيد الفطر

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل

وتمنى العاهل الأردني، لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم.

وقد أعرب الرئيس عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا للأردن الشقيق حكومة وشعبًا كل التوفيق والازدهار.

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