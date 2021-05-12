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مقتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة بغزة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:12 ص
قصف إسرائيلي - أرشيفية
قصف إسرائيلي - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بمقتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة بغزة

 

وفي وقت سابق، قتل 5 فلسطينيين وجرح اثنين آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شمالي قطاع غزة.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أفادت في بيان سابق، بأن مواطنا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة بعد إطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها عند حاجز زعترة جنوب نابلس.

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