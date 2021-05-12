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الصحة: ضبط وإعدام 223 طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظات الجمهورية

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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في إطار خطة الوزارة لاستعدادت عيد الفطر المبارك، كشفت وزارة الصحة، عن ضبط وإعدام 223 طنًا و897 كيلو أغذية ومشروبات متنوعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدة حملات تفتيشية شنتها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية على المنشأت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصًا على سلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم المرور على 2747 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرًا إلى سحب 6648 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى إغلاق416 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية، كما تم تحرير 2643 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

وأكد "عيد" استمرار الحملات التفتيشية والرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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