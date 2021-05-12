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موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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اتخذ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارا ناريا ضد حسين الشحات جناح المارد الأحمر بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.


ولم يظهر الشحات بالشكل المطلوب منذ بداية الموسم رغم حصوله على العديد من الفرص بشكل أساسي في تشكيلة المارد الأحمر مما جعل موسيماني يدرس وضعه على دكة البدلاء خلال الفترة المقبلة.


واستقر موسيماني على الاعتماد على صلاح محسن في الجانب الأيمن بدلا من الشحات في مباراة صن داونز القادمة.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي مع الفريق الجنوب أفريقي، يوم 15 من مايو الجاري ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نجم الأهلي موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي موسيمانى

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