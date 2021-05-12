Advertisements

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الأربعاء

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
بستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل إنطلاق مواجهات اليوم الأربعاء من عمر البطولة.

يتصدر المان يونايتد جدول ترتيب البريميرليج برصيد 80، بينما عزز فريق مانشستر يونايتد وصافته للدوري، بعد فوزه العريض بثلاثية على أستون فيلا، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فيلا بآرك ليتأجل حسم الدوري.

وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1 مانشستر سيتي.. 80 نقطة.
2 مانشستر يونايتد.. 70 نقطة.
3 تشيلسي.. 64 نقطة.
4 ليستر سيتي.. 63 نقطة.
5 وست هام.. 58 نقطة.
6 ليفربول.. 57 نقطة.
7 توتنهام.. 56 نقطة.
8 إيفرتون.. 55 نقطة.
9 أرسنال.. 52 نقطة.
10 ليدز يونايتد.. 50 نقطة.
11 أستون فيلاً.. 48 نقطة.
12 ولفرهامبتون.. 45 نقطة.
13 كريستال بالاس.. 41 نقطة.
14 نيوكاسل.. 39 نقطة.
15 برايتون.. 37 نقطة.
16 ساوثامبتون ..37 نقطة.
17 بيرنلي.. 36 نقطة.
18 فولهام.. 27 نقطة.
19 وست بروميتش ألبيون.. 26 نقطة.
20 شيفيلد.. 17 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترتيب الإنجليزي الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

موعد ذروة الإصابات بكورونا.. وتحذير من التكييف والمراوح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع إصابات كورونا اليومية و61 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ 42 دقيقة

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الثامنة عشر

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة المقبلة

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الإثنين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

10:41 ص

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

07:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق