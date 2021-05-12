ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الأربعاء

بستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل إنطلاق مواجهات اليوم الأربعاء من عمر البطولة.





يتصدر المان يونايتد جدول ترتيب البريميرليج برصيد 80، بينما عزز فريق مانشستر يونايتد وصافته للدوري، بعد فوزه العريض بثلاثية على أستون فيلا، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فيلا بآرك ليتأجل حسم الدوري.





وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-





1 مانشستر سيتي.. 80 نقطة.

2 مانشستر يونايتد.. 70 نقطة.

3 تشيلسي.. 64 نقطة.

4 ليستر سيتي.. 63 نقطة.

5 وست هام.. 58 نقطة.

6 ليفربول.. 57 نقطة.

7 توتنهام.. 56 نقطة.

8 إيفرتون.. 55 نقطة.

9 أرسنال.. 52 نقطة.

10 ليدز يونايتد.. 50 نقطة.

11 أستون فيلاً.. 48 نقطة.

12 ولفرهامبتون.. 45 نقطة.

13 كريستال بالاس.. 41 نقطة.

14 نيوكاسل.. 39 نقطة.

15 برايتون.. 37 نقطة.

16 ساوثامبتون ..37 نقطة.

17 بيرنلي.. 36 نقطة.

18 فولهام.. 27 نقطة.

19 وست بروميتش ألبيون.. 26 نقطة.

20 شيفيلد.. 17 نقطة.