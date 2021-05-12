ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الأربعاء

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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الأربعاء
الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:26 ص
غدير أحمد
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بستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل إنطلاق مواجهات اليوم الأربعاء من عمر البطولة.
يتصدر المان يونايتد جدول ترتيب البريميرليج برصيد 80، بينما عزز فريق مانشستر يونايتد وصافته للدوري، بعد فوزه العريض بثلاثية على أستون فيلا، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فيلا بآرك ليتأجل حسم الدوري.
وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1 مانشستر سيتي.. 80 نقطة.
2 مانشستر يونايتد.. 70 نقطة.
3 تشيلسي.. 64 نقطة.
4 ليستر سيتي.. 63 نقطة.
5 وست هام.. 58 نقطة.
6 ليفربول.. 57 نقطة.
7 توتنهام.. 56 نقطة.
8 إيفرتون.. 55 نقطة.
9 أرسنال.. 52 نقطة.
10 ليدز يونايتد.. 50 نقطة.
11 أستون فيلاً.. 48 نقطة.
12 ولفرهامبتون.. 45 نقطة.
13 كريستال بالاس.. 41 نقطة.
14 نيوكاسل.. 39 نقطة.
15 برايتون.. 37 نقطة.
16 ساوثامبتون ..37 نقطة.
17 بيرنلي.. 36 نقطة.
18 فولهام.. 27 نقطة.
19 وست بروميتش ألبيون.. 26 نقطة.
20 شيفيلد.. 17 نقطة.
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