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الشهيد الــ(526).. "الأطباء" تنعي أخصائي طب مناطق حارة وجهاز هضمي وكبد بمستشفي الحميات العام بالمنيا

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة إيمان محمد جميل إبراهيم علي، أخصائي طب مناطق حارة وجهاز هضمي وكبد بمستشفي الحميات العام بالمنيا، والتي توفيت بمستشفي عزل ملوي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيدة الدكتورة إيمان محمد جميل إبراهيم علي، الطبيب رقم الــ(526)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.



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