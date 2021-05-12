"الإسكان": فرق طوارىء لمتابعة سير العمل بالمرافق العامة خلال إجازة العيد





أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تشكيل مجموعة عمل (طوارئ) برئاسة نائب رئيس الجهاز، ووضع خطة لمتابعة سير العمل، خلال إجازة عيد الفطر المبارك،، موجهاً بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.





كما وجه رئيس الجهاز، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة - النظافة - رش المبيدات الحشرية).





وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على رؤساء الأحياء، بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح رئيس الجهاز، أنه يوجد لجنة تدخل سريع برئاسة المشرف العام على إدارة الأمن، للتعامل مع مخالفات البناء أو أي نوع آخر من المخالفات، كما يوجد الخط الساخن 15100 لتلقى جميع شكاوى وبلاغات المياه على مدار 24 ساعة.













وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم التنبيه على مسئولي المياه والصرف بضرورة المرور مع المقاولين المكلفين بأعمال الصيانة بالمدينة، على جميع المحاور الرئيسية وداخل المناطق والأحياء السكنية، والتأكد من سلامة وتغطية جميع غرف المحابس والمطابق، مشيراً إلى أنه سوف يتم تحميل المقاول المسئولية المادية والجنائية فى حالة حدوث أى حادثة أو مشكلة بسبب غرفة محابس أو مطبق وتعميم ذلك على غرف التليفونات أيضا، مع ضرورة قيام نواب التجمعات بإرسال خطابات دورية للمقاولين والشركة المصرية للاتصالات بذلك.





وفي سياق متصل، كلف المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، مجموعة عمل متكاملة لمواجهة أى طوارىء خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك والعمل على متابعة إنتظام المرافق العامة بالمدينة.





وشدد رئيس الجهاز، على رفع درجة إستعداد غرفة طواريء الخط الساخن والخاصة باستقبال شكاواى المواطنين عبر الرقم المختصر 15100.





كما أوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أن فريق الطواريء مكون من ممثلي إدارات (الزراعة - التشغيل والصيانة – الحركة - صيانة الإنارة- التنمية - الأمن)، وذلك بهدف الإطمئنان على حسن سير العمل المكلف بها تلك المنظومات الهامة ومن أبرزها رعاية المسطحات الخضراء ومرفق مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات الطواريء والإنارة العامة، وكذا مواجهة المخالفات والإشغالات، علاوةً على سرعة التفاعل والاستجابة للشكاوى الواردة والعمل على راحة قاطنى مدينة الشروق.







