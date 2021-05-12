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كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة أحد فروع شركة للإتصالات بالوادي الجديد

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخارجة من مدير فرع إحدى شركات الاتصالات، أنه حال قيامه بفتح الفرع أكتشف أن الباب الرئيسى مفتوح وباب الخزينة مفتوح ومُثبت به المفتاح الخاص بها وسرقة (مبالغ مالية من داخلها - جهاز DVRالخاص بمنظومة كاميرات الفرع). 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدفهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقر أحد المتهمين بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الآخرين لرغبته فى الانتقام من إدارة الشركة المشار إليها لفصله من العمل، وأنه تحصل على المفتاح الخاص بالفرع عن طريق مغافلة صديقه "عامل نظافة " بفرع الشركة، واستخرج نسخة عليه منذ حوالى شهر ثم قام بتوفير ملابس خاصة بالعاملين بالفرع " 2 تيشرت "وسلمها للمتهمين الآخرين وحدد لهم مكان جهاز وحدة تسجيل كاميرات المراقبة ومكان مفتاح الخزينة.

 

كما أضافوا أنه بتاريخ الواقعة توجه ثلاثة متهمين منهم مستقلين دراجة نارية إلى الفرع، وقام أحدهم بفتح الباب الرئيسى وتحصل على مفاتيح الخزينة وفتحها واستولوا على مبلغ مالى وقام أحدهم بنزع وحدة التسجيل الخاصة بالكاميرات، ثم قاموا بالتخلص من الملابس ووحدة التخزين بإلقائهما بأحد المصارف المائية واقتسامهم المبلغ المالى فيما بينهم، كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المستولى عليه وإنفاقهم باقى المبلغ

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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