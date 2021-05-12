Advertisements

رئيس الحكومة البريطانية يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "ضبط النفس"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:33 ص
رئيس الحكومة البريطانية
رئيس الحكومة البريطانية
وكالات
Advertisements

دعا رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "ضبط النفس".

 

وذكرت وسائل إعلامية، أن عشرات الصواريخ انطلقت من قطاع غزة إلى أسدود وعسقلان.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

 

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الحكومة البريطانية بريطانيا القدس الاقصى

أخبار تهمك

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موعد ذروة الإصابات بكورونا.. وتحذير من التكييف والمراوح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع إصابات كورونا اليومية و61 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ 42 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

"القسام" تعلن مقتل وفقدان عدد من عناصرها في غارة إسرائيلية استهدفتهم بقطاع غزة

عاجل.. عشرات الصواريخ تنطلق من غزة إلى أسدود وعسقلان

حركة الجهاد الإسلامي تعلن مقتل اثنين من قادتها في الغارات الإسرائيلية على غزة

انطلاق صفارات الإنذار في عسقلان

اندلاع النيران في مصنع بمدينة عسقلان نتيجة للقصف الصاروخي الذي انطلق من غزة

الأمم المتحدة تبدي قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

10:41 ص

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

07:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق