خلال 24 ساعة.. ضبط 1304 قضية تموينية متنوعة





واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1304) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها التالي:



تمكنت من ضبط (12٫75 طن "مفروم دواجن – هياكل دواجن – شيش دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الشرقية.







وتمكنت الجهود من ضبط (3٫5 طن "مخللات"معبأة داخل براميل منتج نهائى – 2 طن "ملح طعام"معبأ داخل شكائر بدون بيانات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.







واسفرت الجهود عن ضبط (200٫000 قطعة "كمامة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.







ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) لاستيلائه على (465302 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.







وتمكنت الجهود من ضبط (8427 قطعة مستلزمات طبية "منظم أكسجين – مستلزمات أكسجين" بدون مستندات مجهولة المصدر – 198 إسطوانة "أكسجين" قام المذكور بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول)، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتعبئة إسطوانات الأكسجين وتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.







واثمرت الجهود عن ضبط (18100 وحدة ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق مجهولة المصدر – 14000 قطعة "فلتر سجائر" بدون مستندات مجهولة المصدر – 830 عبوة سجائر مهربة جمركيا وبدون مستندات "مجهولة المصدر" - 1090عبوة "تبغ – معسل" مهربة جمركيًا بدون مستندات مجهولة المصدر)، بحوزة (مالك محل للسلع الغذائية والسجائر والخردوات بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.







واسفرت الجهود عن ضبط (6 طن "أعلاف حيوانية"بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.







وتمكنت الجهود من ضبط (5 طن "أعلاف حيوانية"بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.







وأثمرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز – بمحافظة القاهرة)، لتجميعه (330 أسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم قام المذكور بتجميعها وعدم إثباتها بالدفتر الخاص بالمستودع للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، قدرت بقيمة مالية 51300 جنيهًا) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



