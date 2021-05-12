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بحجة توفير عمل بالخارج.. ضبط شخصا لإحتياله علي المواطنين بالغربية

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، حيث تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وعن قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج، بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعمًا مقدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من خلال ذلك الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكى تحت ذات الزعم، وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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