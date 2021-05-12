الصحة العالمية تعلن انتشار سلالة كورونا الهندية في 44 دولة





أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنَّ السلالة المتحوّرة من فيروس كورونا التي اكتشفت في الهند أولًا، تمّ رصدها في في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم، وتابعت المنظمة الدولية السلالة الهندية المعروفة باسم «بي.1.617»، التي اكتُشِفت في أكتوبر الماضي في الهند، وتمّ رصدها في بيانات تسلسل جيني جرى تضمينها في قاعدة بيانات «جي آي إس إيد»، من قبل 44 بلدًا في المجمل في مناطق منظّمة الصحّة العالميّة الستّ.



وكانت المنظمة وصفت السلالة الهندية من الفيروس المسبب لمرض فيروس كورونا المستجد بأنَّها مثيرة للقلق، وتعد تلك الطفرة أحد أسباب التفشي الهائل للوباء في الهند التي باتت أكبر بؤرة لفيروس كورونا في العالم، وخارج حدود الهند، تمّ اكتشاف أكبر عدد من حالات الإصابة بـ«بي.1.617» في بريطانيا.



من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية هندية، اليوم، أنَّ الوفيات بفيروس كورونا قد تجاوزت 250 ألفًا، وقالت وزارة الصحة الهندية إنَّ 4205 أشخاص توفوا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 254 ألفًا و197، كما وصل العدد الإجمالي للإصابات 23.3 مليون.