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محافظ القاهرة: غير مسموح بصلاة العيد بالساحات.. وممنوع اصطحاب الأطفال

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه في إطار متابعة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة تم تفعيل غرفة عمليات المحافظة تضم كافة الجهات المعنية خلال فترة العيد الفطر المبارك.

وأضاف "عبد العال"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك خط ساخن رقم 114 لتفاعل المواطنين مع غرفة العمليات لاستقبال الشكاوي خلال العيد، لافتًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد للتأكد من التزام المواطنين بإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه غير مسموح بأي صلوات في الساحات ومسموح فقط بالصلاة بالمساجد المخصصة لصلاة الجمعة، وبأعداد محددة تحددها وزارة الأوقاف، مناشدًا المواطنين بمنع اصطحاب الأطفال خلال صلوات العيد.

وتابع محافظ القاهرة، أنه تم التوجيه لهيئة النظافة بالقاهرة بالتواجد على مدار اليوم غدًا للعمل على نظافة الشوارع باستمرار، لافتًا إلى أن هناك حملات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة؛ لمراقبة المواقف وعدم استغلال المواطنين خلال عيد الفطر والتأكيد على الالتزام بالأجرة المقررة، مؤكدًا أن الدولة جادة وحازمة في تطبيق الاجراءات الخاصة بمخالفات البناء، وغير مسموح باستغلال فترة عيد الفطر للبناء المخالف.

ونوه، بان هناك التزام من المحلات والمطاعم والمقاهي بمواعيد الغلق في التاسعة مساءً، موضحًا أن هناك حملات يوميًا على مستوى المحافظة للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق، وتم التعامل مع بعض الحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وشدد، على أن السلع التموينية والاستراتيجية متواجدة وتكفي لـ 6 أشهر قادمة، وهناك حملات لمتابعة ومراقبة وضبط الأسعار ومنع استغلال فترة العيد، وضبط المخالفين، مؤكدًا أن المستشفيات تقوم باستقبال جميع المرضى وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم، ولا يوجد نقص للأكسجين بالمستشفيات.

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