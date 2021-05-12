Advertisements

لتزويره في محركات رسمية.. ضبط شخص تقدم لأخذ قرض من أحد البنوك بالبحيرة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالتقدم بأوراق ومستندات لإحدى البنوك بالإسكندرية من ضمنها كشف حساب بنكى منسوب صدوره لبنك آخر على خلاف الحقيقة كمدين بمبلغ مالى حتى يتمكن من الحصول على قرض بنكى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، كما أضاف بأنه قام بإصطناع كشف الحساب المزور بإستخدام ماسح ضوئى "إسكنر" وبرنامج الحذف والتعديل "الفوتو شوب" وطباعته من خلال تردده على إحدى مقاهى الإنترنت،وتقديمه للبنك حتى يتمكن بموجبه من الحصول على القرض.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها على المواطنين من راغبى الحصول عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع إصابات كورونا اليومية و61 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ ساعة

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ أقل من ساعتين

موعد ذروة الإصابات بكورونا.. وتحذير من التكييف والمراوح (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 10 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

10:41 ص

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

07:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق