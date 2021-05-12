سفرة 30 رمضان.. طريقة عمل الفراخ المقرمشة وسلطة الطحينة والتمر هندي

نقدم لكم في السطور التالية أفضل الأكلات التي يمكن تحضيرها في سفرة 30 رمضان؛ حيث يبحث الناس عن وجبة خفيفة يمكن تناولها على مائدة الإفطار في اخر يوم من شهر رمضان الكريم، من هنا نقدم لكم طريقة تحضير الفراخ المقرمشة





الفراخ المقرمشة

مقادير الفراخ المقرمشة

فرخة مقطعة 8 قطع

بقسماط

4 ملاعق مسطرة

3 بيضات

¼ كوب حليب

بصل

جزر

كرفس

ثوم

فلفل أسود

حبهان

ورق لورا

زعتر

روزماري

بقدونس

نشا





استخدمي الملح والدقيق في غسل الفراخ جيدًا، وبعدها ضعيها في مصفاة للتخلص من المياه الموجودة فيها.





ضعي كمية من المياه في إناء على النار، وضيفي إليها المكونات المتمثلة في البصل والثوم وورق اللورا والكرفس والحبهان والفلفل الأسود والجزر، واضيفي إليها الفراخ واسلقيها بنسبة 80 %.





اخرجي الفراخ والخضراوات من الشوربة، وضعيها في مصفاة حتى تتخلص من المياه الموجودة فيها.





ضعي المسطردة والبيض والحليب والروزماري والزعتر والبقدونس والملح والفلفل الأسود في بولة غويطة.





رشي كمية من النشا على الفراخ حتى تساهم في أن تصبح مقرمشة، وضعي ملعقة من النشا أيضًا على الدقيق.





ضعي الفراخ في البيض الممزوج بالمكونات السالف تحضيرها، اتركيها فيها لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتشرب التتبيلة جيدًا.





ثم ضعيها في خليط الدقيق الممزوج بالنشا، وبعدها ضعيها في البيض مرة أخرى، وأخيرًا في البقسماط الناعم أو خلطة الفراخ الكريسبي.





ضعيها في الفريزر لمدة نصف ساعة على الأقل قبل التحمير حتى يتماسك الخليط على الفراخ.





حمري الفراخ في زيت غزير وساخن حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمشة.



