بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منع التجمعات



لعل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، خلال عيد الفطر، تمثلت في منع وحظر أي تجمعات سواءً في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.



غلق الحدائق



وقررت الحكومة، غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء لمنع أي اختلاط أو تزاحم والقضاء على بؤر التجمعات.



تجنب الخروج من المنزل



كما حذرت من الخروج من المنزل في العيد، خاصة الفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالفيروس، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب وأمراض المناعة.



عدم اصطحاب الأطفال



ووجهت بعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق أثناء صلاة العيد.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر غلق المحال والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها في الساعة 9 مساءً، حظر أي اجتماعات، أو فعاليات، أو مؤتمرات، أو حفلات في أية منشآت أيا كانت.



وكذلك، الالتزام بالضوابط والمعايير التي حددتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بأداء صلاة عيد الفطر، والتي تضمنت التأكيد على قصر الصلاة على المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة تنفيذًا لقرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

فرضت جائحة كورونا، ظروف استثنائية في عيد الفطر للعام الثاني على التوالي، كمنع التجمعات سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، إضافة لالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، في ظل زيادة أعداد الإصابات.ويرصد "الفجر"، أبرز الممنوعات خلال عيد الفطر بسبب جائحة كورونا.