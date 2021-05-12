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الأرصاد تعلن عن تفاصيل طقس عيد الفطر (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:00 م
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة حتى نهاية الأسبوع على الأقل، لافتًا إلى أن الطقس يعتبر ربيعي مائل للحرارة على السواحل الشمالية وحار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة تعتبر منخفضة بالنسبة للموجة الحارة التي شهدناه الأسبوع الماضي، والتي تجاوزت فيها درجات الحرارة 40 درجة، منوهًا بأن درجات الحرارة تتراوح بين 37-39 درجة فقط نهارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء رغم أن الطقس بها شديد الحرارة.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن طقس عيد الفطر مستقر وربيعي.

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