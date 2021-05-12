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القليوبية تسجل 58 حالة إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية وفق بيانات مديرية الصحة بالمحافظة 58 حالة إصابة جديدة بكورونا، خلال ال24 ساعة الماضية، بجانب 10 حالات من خارج المحافظة.

وبحسب البيات، فمركز بنها سجل أعلى نسبة إصابة على مستوى المحافظة ب33 حالة جديدة، ثم طوخ ب11 حالة إصابة، ثم شبين القناطر ب6 حالات إصابة، ثم قليوب ب3 حالات إصابة، ثم القناطر، وكفرشكر ب حالتي إصابة لكل منهما، ثم قها وشرق وغرب شبرا والعبور بصفر إصابة لكل منهم.

وسجلت القليوبية وفق بيان مديرية الصحة 9 حالات وفاة بمضاعفات الفيروس خلال ال24 ساعة الماضية في 4 مستشفيات، حيث سجلت مستشفى عزل قها 6 حالات وفاة، وكفر شكر المركزي وبهتيم المركزي وحميات بنها حالة وفاة لكل منهم، بينما سجلت 9 مستشفيات في منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا بالمحافظة صفر وفيات، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وحتى الأن 1416.

وتبين من البيان أن المتوفيين 3 سيدات و6 رجال تراوحت أعمارهم مابين 31 عاما و76 عاما من مراكز القناطر الخيرية وكفر شكر وطوخ وبنها وقها.

فيما تلقى 15652 مواطنا لقاح كورونا جرعة أولى و3357 جرعة ثانية بمنافذ تلقي اللقاح بالقليوبية بواقع 5594 جرعة أولى و1280 جرعة ثانية بمستشفى كفر شكر المركزي، و4853 جرعة أولى، و864 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و5205 جرعة أولى، و1213 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي في شبرا الخيمة.

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