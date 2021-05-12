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باكستان تدعو إلى استجابة دولة إسلامية مشتركة لدعم الفلسطينيين

الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
منار طارق
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أدانت باكستان تصرفات إسرائيل ودعت الدول الإسلامية إلى الوقوف إلى جانب الفلسطينيين. وغرد رئيس الوزراء عمران خان على تويتر قائلًا: "نحن نقف مع غزة وفلسطين".

وفي غضون ذلك، حث وزير الخارجية شاه محمود قريشي الدول الإسلامية على التوحد بشأن الضربات الإسرائيلية على المناطق المدنية الفلسطينية. ومن المتوقع أن ينظم المتظاهرون مسيرة صغيرة مناهضة لإسرائيل في وقت لاحق اليوم في مدينة كراتشي الجنوبية.

وقد قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد قتلى الغارات الجوية الإسرائيلية ارتفع إلى 43 فلسطينيا، بينهم 13 طفلا. وإنه اصيب نحو 300 فلسطيني في القطاع في الضربات التي بدأت يوم الاثنين عندما أطلق فلسطينيون وابلا من الصواريخ على إسرائيل. وقال رئيس خدمة الطوارئ الإسرائيلية إنه قتل شخصا وأصيب آخر بجروح خطيرة بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من قطاع غزة. وذكر إيلي بين من نجمة داوود الحمراء إن هجوم صباح الأربعاء أصاب سيارة جيب، وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالهجوم صباح الأربعاء.

جاء الهجوم بعد ليلة من تبادل قاتل لاطلاق الصواريخ بين اسرائيل والفلسطينيين، وكان هذا تصعيدًا مفاجئًا لأسابيع من التوتر في القدس المتنازع عليها. فقد اندلع أسوأ قتال منذ حرب غزة عام 2014 بسبب اشتباكات في القدس في الأسابيع الأخيرة بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية تركزت على المسجد الأقصى، وهو موقع مقدس لدى اليهود والمسلمين.


انطلقت صواريخ من غزة وقصفت إسرائيل القطاع بضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، حيث أخذ اندلاع العنف الأشد منذ حرب 2014 العديد من السمات المميزة لهذا الصراع المدمر الذي استمر 50 يومًا، مع عدم وجود نهاية في الأفق. وأطلق قادة حماس في غزة وجماعات مسلحة أخرى وابلا من مئات الصواريخ التي طغت في بعض الأحيان على الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية، مما تسبب في اطلاق صافرات الإنذار والانفجارات في أنحاء تل أبيب، أكبر منطقة حضرية في إسرائيل، ومدن أخرى.

وقد دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية برجين سكنيين في قطاع غزة، حيث يعيش مليوني فلسطيني تحت حصار إسرائيلي مصري مدمر منذ تولي حماس السلطة في عام 2007. سمحت الطلقات التحذيرية للمدنيين بإخلاء المباني، لكن ستكون الخسائر المادية هائلة. واجهت إسرائيل انتقادات شديدة بشأن هذا التكتيك خلال حرب 2014.

بعد فجر يوم الأربعاء، شنت إسرائيل العشرات من الغارات الجوية في غضون بضع دقائق، استهدفت منشآت الشرطة والأمن، بحسب شهود. وتصاعد جدار من الدخان الرمادي الداكن فوق مدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية التي تديرها حماس إن الضربات الجوية دمرت المقر المركزي للشرطة في مدينة غزة، وهو مجمع يضم عدة مبان.

ارتفعت حصيلة القتلى في غزة إلى 35 فلسطينيا، بينهم 12 طفلا وثلاث سيدات، بحسب وزارة الصحة. وأصيب نحو 233 شخصا. وقُتل خمسة إسرائيليين، من بينهم ثلاث نساء وطفل، بنيران صاروخية يوم الثلاثاء وفجر الأربعاء، وأصيب العشرات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن النشطاء أطلقوا أكثر من 1050 صاروخا منذ بدء الصراع، فشل 200 منها وسقطت داخل غزة. وقال ايضا إنه أسقط طائرة مسيرة دخلت إسرائيل من غزة. وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، إنه تم ارسال لواءين مشاة إلى المنطقة، مما يشير إلى الاستعدادات لغزو بري محتمل.

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قصف غزة فلسطين باكستان اسرائيل

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