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طوارئ لكورونا وخطة تأمين طبي.. استعدادات "الصحة" لاستقبال عيد الفطر

الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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رفعت وزارة الصحة، درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، بوضع خطة تأمين طبي شامل بجميع المحافظات، فضلًا عن تحركاتها لاحتواء كورونا.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد عن استعدادات وزارة الصحة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

خطة تأمين شاملة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي الشامل خلال فترة عيد الفطر المبارك، بجميع محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

سيارات إسعاف على الطرق
ووجهت بالدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على الطرق والمحاور السريعة، والميادين الرئيسية بالمحافظات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهرى.

كما تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى على مدار الساعة.

طوارئ الصحة
ورفعت وزارة الصحة، حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية لاحتواء كورونا، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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