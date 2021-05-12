يزعم استثمارها.. ضبط شخص لاحتياله على أموال المواطنين بالغربية



واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، حيث تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منها بقصد توظيفها وإستثمارها لها بالمخالفة للقانون.



أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وعن قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الفاكهة مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولي عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه،وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

