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5 أيام للقطاع الخاص بأجر بدءا من اليوم.. القوى العاملة تتابع إجازة العيد

الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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يتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدءا من اليوم الأربعاء 12 مايو 2021، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك حتى يوم الأحد المقبل، 16 مايو الجارى.



وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن ذلك يأتى تماشيا مع خطة الدولة للحد من تكدس المواطنين أثناء فترات الأعياد والمناسبات الرسمية من أجل حماية المواطنين من أى تداعيات محتملة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يجوز لصاحب العمل -عند الضرورة - تشغيل العامل فى هذه الأيام وفقا لأحكام قانون العمل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.



وكانت وزارة القوى العاملة، أصدرت السبت الماضى 8 مايو 2021، كتاب دورى رقم 11 لسنة 2021، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إجازة بأجر كامل بمناسبة عيد الفطر، اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021.



وأكد منشور وزارة القوى العاملة، أن الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل فى هذه الأيام، وفقا لأحكام قانون العمل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.



يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بشأن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا، تحديد إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 12 إلى 16 مايو الجارى فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

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