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حادث بين زوارق صيد تركية وإيطالية بالقرب من قبرص

الأربعاء 12/مايو/2021 - 12:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الأربعاء، بوقوع حادث بين زوارق صيد تركية وإيطالية بالقرب من قبرص.

 

وفي سياق آخر، أحبطت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، عملية تهريب 51 سوريا إلى قبرص عبر البحر الأبيض المتوسط، بينهم نساء وأطفال.

 

وتمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في الرابع من مايو الجاري، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص الأجانب إلى خارج الأراضي اللبنانية، من توقيف 51 شخصا من التابعية السورية بينهم 39 ذكرا راشدا، و 5 نساء راشدات، و7 أطفال قصر، كانوا متوجهين إلى قبرص عبر البحر، وذلك على شاطئ بحر​بلدة أنفة​ الحريشة، شمال لبنان.

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قبرص زوارق صيد تركيا

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